PH Coast Guard, Marina yari kay Robin

Nangako si Senador Robin Padilla na mayroong mananagot sa nangyaring trahedya sa Binangonan, Rizal noong Hulyo 27, 2023 kung saan tumaob ang MB Princess Aya na ikinasawi ng 27 sakay nito.

“Higit po sa lahat, sisingilin natin ang pananagutan ng mga responsableng kawani ng gobyerno,” wika ng senador.

Ito ang pangako ni Padilla matapos magbigay ng tulong sa mga pamilya ng mga nasawi sa trahedya.

Isinusulong ng senador agarang pag-imbestiga sa trahedya at ang pagtiyak na mananagot ang mga tauhan at opisyal ng mga ahensyang may kinalaman sa pagtiyak ng kaligtasan sa biyahe sa dagat, kabilang ang Philippine Coast Guard (PCG) at Maritime Industry Authority (Marina).

“Nakakagalit at nakapanlulumo. Ang trahedya pong ito ay dulot ng kapabayaan na maaari sanang maiwasan kung may matibay na pamantayan at pangangasiwa sa paglalayag,” ani Padilla.

Nanawagan din ang senador ng mabilis na paglabas ng resulta ng imbestigasyon ng Marina at ang agarang resolusyon sa kasong isinampa laban sa may-ari at kapitan ng MB Princess Aya. (Dindo Matining)