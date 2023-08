Paano malalaman kung lehitimo ang trabahong inaalok online?

Isa ka ba sa mahilig rumacket at naghahanap ng mapapasukang trabaho sa internet?

Nitong Miyerkules ay nagkaroon muli ng pagdinig ang aking Komite sa Senado, ang Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality tungkol sa mga POGO na ginagamit para mang-scam. Marming kababayan natin ang namamasukan sa pag-aakalang lehitimo ang trabaho pero ang ending, gagamitin sila para manloko ng ibang tao sa internet.

Sa hirap nga naman ng buhay ngayon, lahat ng paraan ay gagawin para lang magkaroon ng ekstrang pagkakakitaan. Marami sa atin ang nabubulag sa mga nakikitang “job openings” sa internet o kaya ay may mga texts na natatanggap na may trabahong pwedeng pasukan. Pero bago i-click ang link o sagutin ang text message, suriin mabuti kung lehitimo ba ang job openings na ito.

Ito ang ilang paalaala para hindi maloko sa mga nakikitang trabaho sa internet.

1. Magsaliksik tungkol sa trabaho at sa kumpanyang nag-aalok nito. Huwag agad makumbinsi sa nakita online. Mag-research kung may ganitong uri nga ba ng kumpanya at kung ano ang business nito. Dapat tugma ang trabaho sa industriyang kinabibilangan ng kumpanya. Pagmasdan maigi ang website ng kumpanya, kung mayroon, at kung makabuluhan ba ang mga impormasyong nakasaad dito. Kung hindi kumbinsido ay huwag munang magpadalos-dalos.

2. Iwasan ang mga trabahong nangangako ng napakalaking sahod. Ilan sa mga nabiktima ng crypto currency scam ay pinangakuan sila ng malaking sahod at magagandang benepisyo pero ang alok na trabaho ay call center agent umano. Huwag agad kakagat sa ganitong pangako. Mag-isip isip muna dahil ito ang madalas na pang-engganyo ng mga scammers sa kanilang mga biktima.

3. Huwag magbayad ng kahit magkano kapalit ng papasukang trabaho. Kapag naningil na agad, ito ay isang indikasyon na hindi lehitimo ang papasukang trabaho. Hindi nagpapabayad ang mga employers o kumpanya para lang makapag-hire sila ng mga empleyado.

4. Magdoble-ingat sa inaalok na trabaho kahit pa galing sa kakilala. Marami sa mga nakausap naming biktima sa scam hubs ay mismong mga kapitbahay o kaibigan ang nagrerecruit sa kanila. Kapag masyadong “too good to be true” ang alok, halimbawa, agad-agad makakaalis ng bansa o wala nang kailangang daanan na proseso, mag-isip-isip ka na kung anong klaseng trabaho ba ang inaalok sa iyo. Iwasan ding maniwala sa mga recruiter na nagsasabing may “kilala sa loob”.

5. Dumiretso sa mismong kumpanyang aapplyan o umattend ng mga job fair sa inyong local government units. Madalas na nagkakaroon ng job fair sa mga siyudad o barangay na inoorganisa ng mga opisyal ng LGU. Mas okay kung dito tayo maghahanap ng trabaho dahil naverify na ito ng mga organizers.

Mag-ingat po tayo sa ating mga nababasa at nakikita sa internet dahil hindi po lahat ng ito ay lehitimo. At kung nakakompromiso ka na, huwag kang matakot na magbago ang isip at huwag nang tumuloy kung naramdaman mong may kaduda-duda o kahina-hinala sa proseso.

Nakakalungkot at nakababahala na maraming kababayan natin ang nagagamit ng mga masasamang-loob para sa kanilang iligal na aktibidad. Kami sa Senado ay patuloy na tutukan ang mga kasong ito at tutulong sa mga nagiging biktima ng pekeng recruitment.