Noble Promise petmalu sa bilis

IPINAKITA ni Noble Promise ang kanyang husay sa karerahan matapos nitong sikwatin ang panalo sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Miyerkoles ng gabi.

Sinkyan ni jockey JML Siego, nirehistro ni Noble Promise ang 1:14.6 minuto sa 1,200-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Leonardo Javier, Jr. ang P20,000 added prize.

Humarurot sa largahan si Noble Promise para hawakan agad ang unahan habang nakasunod sa kanya si Lightning Lass.

Papalapit ng far turn ay sina Noble Promise at Lightning Lass na lang ang nasa una at pangalawang pwesto, ayon sa pagkakasunod, habang nasa tersero si Regal.

Nanatili sa unahan ang winning horse at pagsapit ng rektahan ay beripikadong mananalo na si Noble Promise.

Tinawid ni Noble Promise ang meta ng may pitong kabayong agwat sa pumangalawang si Regal.

Tumersero si Cat’s Whiskers habang pumang-apat si Lightning Lass.

(Elech Dawa)