Magalong niresbakan sa Kongreso: `Hindi sa`yo ang Baguio’

Hindi pinalagpas ng isang mambabatas ang mga patutsada ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong laban sa Kongreso at inilantad din ang mga sablay umano sa pamumuno nito sa summer capital ng bansa.

Sa kanyang privilege speech, binalikan ni SAGIP party-list Rep. Rodante Marcoleta ang talumpati ni Magalong sa flag raising ceremony sa Philippine National Police (PNP) headquarters sa Quezon City noong Hulyo 3.

Noong una, ang proseso umano ng lokal na pamahalaan ang tinatalakay ni Magalong subalit huminto itong basahin ang kanyang prepared speech at sinabi na magsasalita siya mula sa kanyang puso at isip.

Binanggit umano ni Magalong ang paglobo ng national budget ng 142% noong panahon ni dating pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang pangamba kaugnay nito.

Sinabi umano ni Magalong na handa siya at ilan sa kanyang mga kasamahan na i-donate ang bahagi ng kanilang pensyon upang matugunan ang pangangailangan sa pondo ng bansa at dito umano ipinasok ng alkalde ang pasaring sa Kongreso.

“Pero nakakalungkot, nothing have we heard from our legislators that they are willing to give up their pork barrels. Nakakalungkot na mayroon na nga silang tinatawag na porsyento sa bawat project, hindi pa nagsawa. May porsyento na nga sila, sila pa ang contractor, sila pa rin ang supplier,” sabi ni Marcoleta na ang pinatutungkulan ay ang pahayag ni Magalong.

“Hintayin natin kung ano’ng sasabihin ng ating mga magigiting na legislators. Hintayin natin silang magsalita. Hopefully, one of them will come out in the open and tell us, it is about time that legislators should also give a big contribution to address a national government issue, especially on our national debt,” sabi pa umano ni Magalong.

Rumesbak si Marcoleta sa mga patutsada umano ni Magalong at nilitanya naman ang mga aniya’y kapalpakan sa pamumuno ng alkalde sa Baguio City.

Kabilang dito ang 2022 annual audit report

ng Commission on Audit (COA) kaugnay ng 347 priority project ng Baguio City na nagkakahalaga ng P943 milyon subalit hindi naipatupad.

Nakasaad din umano sa COA report na ang pondo na ibinigay ng Department of Public Works and Highways (DPWH) para sa pagpapatayo ng multipurpose building at athletic oval bowl sa Burnham Park ay ginamit sa ibang proyekto na malinaw na paglabag sa batas.

Ang kabuuang unsettled notice of disallowance umano ng Baguio City government hanggang noong Disyembre 31, 2022 ay umaabot sa P235 milyon.

Kinuwestyon din ni Marcoleta kung bakit sa P405 milyong Local Disaster Reduction Management Fund ang ginamit lamang ng lungsod ay P106 milyon.

Nakatengga rin umano ang P4.3 bilyong pondo ng Baguio City sa bangko sa halip na gamitin ito upang mapabuti ang kalagayan ng mga residente ng lungsod.

Nagbanta pa si Marcoleta na ipatatawag si Magalong sa pagdinig ng Kamara.

“Kaya po natin silang ipatawag. Huwag po niyang sasabihin na huwag pakialaman ang Baguio dahil hindi naman sa kanya ang Baguio,” sabi pa ng mambabatas. (Billy Begas)