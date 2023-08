Kasing astig ni James Bond: Angas ni Richard humakot ng 400M view

Kung marami ang naadik na manood ng ‘The Iron Heart’ ni Richard Gutierrez, doble rin ang pagkaadik ng mga artista sa seryeng ito sa pagbabasa ng mga mensahe ng mga fan.

Kasi nga, umuulan talaga ng papuri sa mga eksena nila, ha!

“Katuwa talaga ang love team nina Orgus at Selene.”

“Talagang kinilala ni Eros si Apollo nung season 1. Now alam na niya ang galawan ni Apollo. ‘Kaloka.”

“Ang galing ni Ian. Hindi nagsasalita pero magaling.”

“Wow ang fierce nung pagtanggal ni Carmen Soo ng veil niya. And her look kay Apollo. Looking forward to more Harmonia in action.”

“Gusto ko ‘yung angas at palaban na mukha ni Nyx. Grabe. Ang layo na niya talaga sa dati.”

“Si Richard talaga ang Philippine version ng James Bond.”

“Ala-James Bond talaga. Pang-international ang galawan.”

“Sobrang angas ni Richard. Astig!”

Well, ang bongga naman kasi dahil sunod-sunod ang pasabog ng ‘The Iron Heart’, na hitik na hitik talaga sa action scene nina Apollo (Richard), Brother Joseph (JM de Guzman) hanggang sa pagbabalik ni Priam (Albert Martinez) kaya naman umani na ang programa ng lampas 400 milyong social views sa Facebook, TikTok, Instagram, at X (Twitter) nitong Hulyo.

Nasungkit din nila kamakailan ang panibagong all time high live viewership record na 334,367 views dahil sa matinding rebelasyon na magkakampi pala sina Eros (Jake Cuenca) at Brother Joseph (JM).

Well, matinding pagsubok nga ang haharapin ni Apollo sa mga susunod na linggo ngayong ipinakita sa kanya ni Menandro na buhay pala ang kanyang ama. Dadagdag pa rito ang kalbaryo niya sa Yusebeia ngayong siya ang ituturo ni Brother Joseph na pumatay sa asawa nito.

Mukhang malalagay din sa panganib ang buhay ni Lia (Althea Ruedas) dahil sa bantang paniningil ni Brother Joseph.

Anyway, pinakilala na rin ang mga kasapi ni Eros o Commando sa Altare High Table na sina Circe (Ryza Cenon), Clio (Cay Kupers), Aion (Ian Ignacio), Cian (Gian Magdangal).

Ano kaya ang susunod na hakbang ni Apollo ngayong hindi na siya titigilan ni Brother Joseph? Ano naman kaya ang binabalak ni Menandro sa kanyang biglaang rebelasyon na buhay si Priam sa gitna ng panggugulo ni Altare sa bansa?

Abang-abang! (Dondon Sermino)