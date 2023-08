Infra dev’t pokus ng ‘Build Better More’ ni PBBM

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano. Sa nakaraang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binigyang-diin niya na magpapatuloy ang infrastructure development dahil ito ang nagpapalago sa ekonomiya ng bansa.

Kanyang binanggit ang P8.3-trillion “Build Better More” Program na masigasig na ipinapatupad ng administrasyon.

Ayon sa Pangulo: “Ang buong bansa ay makikinabang sa isandaan at siyamnapu’t apat na proyekto sa ilalim ng Programang ito. Hindi lamang natin ipinagpapatuloy ang mga nasimulan nang mga proyekto. Lalo pa nating pinapalawak. Kaya naman, ang isangdaan at dalawampu’t tatlong proyekto dito sa ating Build-Better-More program ay bago.”

Isa rito ang 1,200 kilometrong Luzon Spine Expressway Network. Ang biyahe mula Ilocos hanggang Bicol na dating inaabot ng 20 oras ay magiging 9 na oras na lamang. Ang nasabing proyekto’y maituturing na groundbreaking at magsisilbing “game changer” para sa Bicol Region. Matagal na nating hinihintay ang ganito kalaking proyekto na lalong maglalapit sa ating rehiyon sa ibang bahagi ng Luzon. Tiyak na magiging susi ito sa pagsipa ng ekonomiya.

Maraming salamat, President BBM at isinama ninyo ang Bicol sa “Build Better More” infrastructure program. Malaking tulong ang Luzon Spine Expressway Network sa pagpapayabong ng ekonomiya at kabuhayan ng mga kababayan natin sa rehiyon. Ang mas maikling biyahe ay makapagbubukas ng maraming oportunidad sa sektor ng pagnenegosyo at turismo. Kaya naman isang malaking karangalan na makasama ang inyong lingkod sa transformative journey ni Pangulong Marcos.

Suportado rin natin ang inisyatiba ng Pangulo na patuloy na maging alerto at handa sa disaster response. Dapat daw na lalo pang patatagin ang mga evacuation centers nang sa gayon ay hindi malagay sa peligro ang mga pansamantalang nanunuluyan dito kapag may malakas na bagyo o lindol.

Kung inyong maaalala, noong 2020 ko pa isinusulong ang mga typhoon-resistant na mga bahay dahil higit kumulang dalawampung bagyo ang bumibisita sa Pilipinas kada taon. Ang Bicol Region ang isa sa palaging unang tinatamaan dahil ang eastern seaboard nito ay nakaharap sa Dagat Pasipiko.

Ang bawat bahay ay ididisenyo upang manatiling matatag sa hampas ng hanging aabot sa 380 kilometers-per-hour. Sa aking pagtaya noon, bawat unit ay nagkakahalaga lamang ng P120,000 hanggang P150,000 na kaya nang sagutin ng pamahalaan.

Ang lupang pagtatayuan ng matitibay na bahay ay tutukuyin ng local government units dahil sila ang nakakaalam sa terrain ng lugar kung saan itatayo ang mga bahay.

Nitong nagdaang linggo ay dumaplis lamang sa Luzon ang Super Typhoon ‘Egay’. Ngunit nagdulot pa rin ito ng matinding pagbaha sa maraming lugar. Umabot na sa 25katao ang namatay at 23 ang nawawala, ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) noong July 31.

Kahit nakalabas na ang Bagyong ‘Egay’ sa Philippine Area of Responsibility (PAR), patuloy pa rin ang pag-ulan dahil sa hanging Habagat na tinutulak ng paparating na Bagyong ‘Falcon’. Dahil dito maraming lugar ang lubog pa rin sa baha.

Sa panahon ng bagyo, mahalagang maging handa. Magbantay po tayo sa mga developments sa ating paligid at makinig sa mga paalala ng lokal na awtoridad. Ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list ay gumagawa ng kaukulang hakbang upang siguruhin na maibibigay ang tulong na kailangan, lalo na sa vulnerable areas. Susi sa kaligtasan ng lahat ang ating kooperasyon at pakikiisa.

Muli, nagpapasalamat ako kay Pangulong Marcos sa kanyang mga proyekto para sa ikabubuti ng transportasyon sa Bicol Region. Tumpak po ang kanyang sinabi na: “I know that the state of the nation is sound and improving. Dumating na po ang bagong Pilipinas.”

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!