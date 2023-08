Gilas Pilipinas pinadapa Iran sa China tournament

SUMANDAL ang Gilas Pilipinas sa endgame kina AJ Edu, Calvin Oftana at Rhenz Abando para sa magaan na panalo kontra Iran, 76-65, sa Heyuan WUS International Basketball Tournament, Huwebes ng gabi, sa Guangdong, China.

Sinimulan nina Jamie Malonzo at Dwight Ramos ang atake para sa Gilas, na naglalaro na wala sina Kai Sotto at naturalized player Jordan Clarkson.

Habang isinusulat ang balitang ito ay nakasalang na ulit ang Gilas kontra naman Senegal, Biyernes ng gabi.

Bahagi pa rin ito ng buildup ng Philippine men’s basketball squad para sa 2023 FIBA World Cup na magsisimula sa Agosto 25.

Umayuda rin para sa Gilas Pilipinas sina June Mar Fajardo, Roger Ray Pogoy at CJ Perez.

Pinunan ni Edu ang pagkawala ni Sotto sa pagkamada ng siyam na puntos, siyam na rebounds at isang supalpal para sa off the bench performance.

Namuno sa atake ng Gilas si Malonzo sa inilistang 11 puntos kasama ang anim na boards, katuwang ang 10 marka ni Ramos.

(Abante Sports)