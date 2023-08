DENR hinamon sampolan mga pasaway sa reclamation

Nagpahayag ng pangamba ang isang international environment group sa mga inaprubahang reclamation project sa Manila Bay at nanawagan sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) na ipatigil na ang lahat ng ito.

Hinamon pa ng grupong Oceana ang DENR na sampahan ng mga kasong administratibo, civil at criminal ang sino man na mapapatunayang nagkaroon ng paglabag sa mga batas at regulasyon na may kinalaman sa environmental impact assessment kaugnay ng mga reclamation project.

Ayon kay Oceana acting vice president Atty. Rose Liza Eisma-Osorio, maraming maaaring maging negatibo at pangmatagalang epekto sa kalikasan, komersiyo, natural hazards sa Metro Manila, at mga kalapit lugar ang mga reclamation project.

“The DENR cannot be reviewing all these projects without exercising precaution,” sabi ni Osorio.

Kamakailan lamang ay inanunsyo ni DENR Secretary Maria Antonia `Toni’ Yulo-Loyzaga na magsasagawa ang kanyang tanggapan ng pag-aaral sa mga reclamation project sa Manila Bay sa tulong ng mga eksperto.

Base umano sa datos ng Oceana, mayroong 52 reclamation project sa buong bansa ang nasa listahan ng Philippine Reclamation Authority. (Natalia Antonio)