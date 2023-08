Carlo, Charlie pinag-uusapan na pagbuo ng pamilya

Obvious naman kung gaano ka-happy sina Carlo Aquino, Charlie Dizon sa relasyon nila.

Kitang-kita ang glow sa mga mukha nila. Lalo na si Carlo, na nahihila yata pabata ni Charlie, ha!

Aba, ang ganda ng dating ng mukha ni Carlo. Na para nga siyang Korean actor, na ang kinis ng face, at walang pores, ha!

Senyales ng kaligayahan nga `yon, na kapag ang lalaki, masaya talaga, lumalabas sa kanyang mukha, lalo na sa kanyang mga mata, na parang palaging nakatawa.

At siyempre, sa presscon ng ‘Third World Romance’ na dinirek ni Dwein Baltazar, inusisa ang dalawa tungkol sa mga plano nila bilang mag-dyowa.

Lalo na sa panahon ngayon, na ang dami ngang nai-engage, at nagpapakasal, ha!

Sina Carlo at Charlie ba ay umaabot na rin sa ganung hakbang?

“Yes! Pinag-uusapan na namin ang future, together,” sabi ni Carlo.

“Yeah,’yung goals, na matupad!” hirit naman ni Charlie.

Bukod sa goal, ano pa ang pinag-uusapan nila about sa future?

“Gusto n’yo ba talaga ‘yung hanggang small details. Hahahaha!” sabi ni Carlo, na obvious naman na ang ‘kasal’ nga ang tinutukoy sa takbo ng chikahan.

“Siyempre, pinag-uusapan namin ang future namin, na magkasama kami, ‘yung magkakapamilya. Di ba, bakit pa kami umabot sa ganito? Kahit sino naman, kaya nga nakikipag relasyon, para may makasama ka,” chika ni Carlo.

“Totoo lahat ‘yung sinabi niya. Hahahaha!” sambit ulit ni Charlie.

Bongga naman, ‘di ba? Kahit pala bata pa si Charlie, ganun na rin ang mindset niya.

“Actually, noong nagsimula pa lang kami, parang nakalatag na lahat `yon. Nakalatag na agad na, ano ba ‘to, e-enter sa relationship, eh, ang gusto ko sa relationship, as in serious talaga.

“Kung hindi, ‘di hindi. Okay lang na hindi (mag-enter sa relationship)! ‘Yun talaga ang sinabi ko sa kanya.

“So, ayun, from the start, alam na namin na seryoso talaga, na kung may problema, pag-uusapan agad,” paliwanag ni Charlie.

Bongga!