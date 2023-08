Basilan power firm didikdikin sa mga brownout

Isang resolusyon ang inihain sa Kamara upang paimbestigahan ang mga power outage sa Basilan na lubha umanong nakakaapekto sa mga residente ng probinsya.

Inihain ni Basilan Rep. Mujiv Hataman ang House Resolution 1157 upang silipin ang operasyon ng Basilan Electric Cooperative (Baselco), na mapapaso ang prangkisa sa 2028.

“Imagine the operations of hospitals, dialysis centers, birthing clinics and other health institutions in a situation where almost every two to three hours, there is a power failure. Isa lamang itong halimbawa ng malaking epekto ng power outages sa mamamayan,” sabi ni Hataman.

Batay umano sa compliance report ng Baselco sa unang quarter ng 2022, nakakaranas ang mga siniserbisyuhan nito ng 90.70 beses na power outage kada taon.

Marami rin umanong mga negosyante ang nagdadalawang isip na magtayo ng negosyo sa Basilan dahil sa hindi maaasahang suplay ng kuryente.

Ayon pa sa resolusyon, umaabot na umano sa P3.2 bilyon ang utang ng Baselco sa National Power Corporation. (Billy Begas)