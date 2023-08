AQ Prime CEO pangarap mai-direk si Max Collins

Sumabak na rin sa pagdidirek ang CEO ng AQ Prime na si Atty. Aldwin Alegre.

Marami sa mga maseselang eksena ng pelikulang ‘Taong Grasa’ na pinagbibidahan nina Kurt Kendrick, Andrew Gan, at Joni McNab ay si Atty. Aldwin ang namahala.

Laking pasasalamat nga niya kay Direk Neal ‘Buboy’ Tan (na direktor ng pelikula) sa pagtitiwalang ibinigay sa kanya.

“Kapag ikaw na pala ang nakatutok sa camera, makikita mo kung may mali or tama sa acting ng isang aktor, lalo na dun sa part na dinirek ko kung saan may mga erotic scene that requires high level of emotions,” sabi ni Atty. Aldwin na tinatawag na ring ‘Direk’.

“Overall, I am happy sa kinalabasan ng movie na ‘Taong Grasa’, that’s why I am so grateful kay Direk Buboy Tan dahil binigyan niya ako ng chance to be his co-director. Thankful ako sa tiwala ni Direk Buboy at hinayaan niya ako to do and execute ‘yung part na naka-assign sa akin especially ‘yung intimate scenes ni Joni,” dagdag pa niya.

Hangang-hanga naman si Atty. Aldwin sa mga artistang nagsiganap sa naturang pelikula.

“Mahuhusay silang umarte, isang rehearsal lang, take na agad at ayos na. Alam nila kung ano ang gagawin nila. Kapag sinabing take, in character agad sila.

“Siyempre dun sa intimate scenes, maraming take rin kami kasi need to get ‘yung iba’t ibang anggulo. Dun kami nagtagal. Gusto ko kasi na pag napanood ito ng audience, hindi nila mahahalata na baguhang direktor ang gumawa.”

Ang ‘Taong Grasa’ ay napapanood na sa AQ Prime Stream via Pay Per View sa halagang 199 pesos. I-download lamang ang app sa IOS at Android app stores.

Samantala, marami ang nag-uudyok kay Atty. Aldwin na gumawa na ng full length movie dahil kayang-kaya naman niyang mag-direk.

Nang matanong siya kung sinong artista ang pangarap niyang mai-direk, mabilis ang sagot niya, “Si Max Collins!”

Kung anong klaseng pelikula naman ang ibibigay niya kay Max, ‘yun daw ang pag-iisipan pa lang niya. (Rodel Fernando)

