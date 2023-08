Angelica nalukring sa traffic pa-Subic

Muntik masiraan ng bait si Angelica Panganiban kamakailan lang matapos makaranas ng walong oras na matinding trapik pauwi sa kanyang pamilya.

Pinoste muna ng aktres ang masayang larawan nito kasama ang kanyang anak at fiancé na si Gregg Homan.

Ito ang pinaghugutan ni Angelica ng pagbahagi niya ng karanasan sa trapik.

Aniya, “REUNITED after driving for 8hrs from Pasig-Subic muntik nang kumalas yung mental health ko, buti umabot ako bago matuluyan.”

Pinagsisihan nga ni Angelica na lumarga siya agad pabalik ng Subic sa kanyang naging tugon sa komento ng BFF niyang si Glaiza de Castro.

Hindi rin makapaniwalang reaksiyon ng Kapuso star, “Grabe ‘yung 8 hours!”

Tugon ni Angelica, “Sana nagpadala na lang ako sa pag-aya nyong wag muna ko umuwi.”

Naka-relate naman ang mga netizen sa himutok ni Angelica at sila man ay nakaranas rin ng traffic jam.

Ang iba nga ay inihalintulad sa pagbiyahe sa eroplano papuntang abroad ang matinding traffic na naranasan ni Angelica.

Sey ni @amoremio044, “Yong bumyahi ka ng 2 bansa Ireland to Dubai for 7 hrs. Pero sa Pinas, Pinas to Pinas pa din! Grabing traffic.”

Maiintindihan naman ang reklamo ni Angelica lalo’t hindi na siya nakatira sa Manila at sa Subic na siya namimirmihan.