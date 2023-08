Abalos pinaiimbestigahan mga posteng nagtumbahan

Inatasan ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos ang Bureau of Fire Protection (BFP) at pamahalaang lokal ng Maynila na imbestigahan ang dahilan ng pagbagsakan ng mga poste sa Binondo, noong Huwebes.

Nais ni Abalos na isumite agad sa kanya ni BFP chief Fire Director Louie Puracan ang resulta ng imbestigasyon nito kasabay ng pakikipag-ugnayan sa Manila Electric Company (MERALCO) para hindi na maulit ang nasabing insidente.

Sa ulat, unang natumba ang isang poste sa panulukan ng Quintin Paredes at Ongpin at nagsunuran na ang iba pang kahilera nito bandang ala-una nang hapon.

Tatlong katao ang naiulat na nasuga­tan habang walong sasakyan ang nasira.

Samantala, inatasan din ng kalihim ang lahat ng local government unit (LGU) na siyasatin ang mga poste ng kuryente, construction site, billboard at iba pang katulad na instalasyon para masigurong matitibay ang mga ito at hindi babagsak sa panahon ng malalakas na ulan.

Bandang alas-7:20 nang gabi noong Huwebes nang muling buksan sa trapiko ang lugar. naibalik naman ang supply ng kuryente sa lugar kahapon nang umaga.