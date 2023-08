8 insurance broker nasilipan ng mga sablay

Inisyuhan ng show cause order ng Insurance Commission (IC) ang mga insurance broker sa bansa.

Pinapupunan ng IC sa People’s General Insurance Corporation ang net worth deficiency nito noong Hulyo 20, 2023 at inisyuhan ito ng show cause order para ipaliwanag kung bakit hindi dapat maparusahan ang kompanya.

Noong Agosto 1 naman, inisyuhan ng show cause order ang anim na insurance brokers para ipaliwanag kung bakit hindi nagsumite ng kanilang mga audited financial statement noong Hunyo 20, 2023. Kabilang dito ang Gotuaco, Del Rosario Insurance Brokers Inc.; International Marketing Group Insurance Brokers Corp.; Kwiktech Insurance Brokerage Inc.; Lockton Philippines Insurance & Reinsurance Brokers Inc.; Unicon Insurance Brokers Corp.; at Winebrenner & Inigo Insurance Brokers Corp.

Isinailalim din ng IC ang Caritas Health Shield sa receivership o pangangalaga ng komisyon noong Agosto 1 at pinahinto rin ang pagbebenta ng Caritas Financial Plans Inc. at Caritas Life Insurance Corporation.

Ayon sa IC, maaari pang magsumite ng proposal ang Caritas Health Shield para sa rehabilitasyon ng kompanya sa loob ng 90 araw habang nasa pangangalaga ng itinalagang receiver ng komisyon na si Atty. Jay A. Ramirez na siya ring itinalagang conservator ng Caritas Financial Plans at Caritas Life Insurance Corp. (Eileen Mencias)