200 kilo ng ‘hot meat’ kumpiskado sa mercado

Nasa 200 kilo ng umano’y hot meat ang kinumpiska ng Task Force Bantay ng lokal na pamahalaan habang ibinebenta ito sa isang pampublikong palengke sa Imus City, Cavite kahapon.

Katuwang ang National Meat Inspection Services (NMIS), sinalakay ng Imus Task Force Bantay Karne ang walong stall sa Imus Public Market sa Barangay Bucalandia sa Malagasang 2, Imus City, Cavite at kinumpiska ang mga karneng hindi dumaan sa pagsusuri ng NMIS.

Ayon kay Imus City Veterinarian Dr. Maribel Depayso-Reyes, bunsod ito ng natanggap na impormasyon ng pamahalaang-lokal tungkol sa mga ibinebentang karne sa pamilihan na walang meat inspection certificate at business permit.

Ibibigay ang mga nakumpiskang karne sa mga charitable institution habang itatapon sa meat condemnation ng Imus slaughterhouse ang mga may amoy at hindi ligtas kainin.

Ang isinagawang regular meat inspection ay alinsunod sa Republic Act No. 9296 o ang Meat Inspection Code of the Philippines. (Gene Adsuara)