Yeng Guiao inungkat petisyon sa pondo ng Philippine sports

HINDI naiwasan ni Rain Or Shine coach Joseller “Yeng” Guaio na maungkat ang ipinasa nitong petisyon sa Supreme Court patungkol sa nararapat makamit na pondo para sa national sports base sa batas na nagsasaad na makukuha nito na 5 porsiyento mula sa Philippine Amusements and Gaming Corporation (Pagcor).

Sinabi ni Guiao na napapanahon na muling ungkatin sa SC ang posibleng desisyon ukol sa isinumite nitong petisyon na naglalayon na maipatupad ang batas na magbibigay ng karampatang pondo para sa sports.

“Several years ago, noong congressman pa lang ako, nag-file na ako ng petition sa SC, na ang Pagcor ay dapat maibigay ng buo. So, that is in the SC already. Ang alam ko diyan for decision na, kasi kapag nadesisyunan na iyan, iyung buong 5% sa Pagcor revenues, mapupunta sa PSC for our grassroots program,” sabi ni Guaio.

“Nai-file ko iyan panahon pa ni PNoy. So lumabas na si PNoy, Dumaan na si Digong at nandito na si BBM. Sana magkaroon na ng resolution. Kapag nadesisyunan naman iyan ng SC, walang magagawa ang Executive kundi ang sumunod, kasi nga, dumadami na ang sports associations pero ang pie na pinaghahatian, dati pa rin. So lalong lumiliit ngayon ang tinatanggap ng mga associations,” ayon pa kay Guao.

Ipinaliwanag pa ni Guiao na nakalagay sa petisyon na ang dapat na pondo na hindi naibibigay para sa sports ay unti-unti na maibigay ng Pagcor.

“I cannot advocate it openly. Retired na ako matagal at wala na akong masydong influence sa politics kaya I cannot advocate it openly. Nandoon na, nasa SC na, and it is up to the officials to pursue. It is just to follow the law. We need to follow the law,” sabi ni Guiao. (Lito Oredo)