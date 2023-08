Suspended sa ‘It’s Showtime’? Vice, Ion patuloy na bina-bash

Suspended na nga ba or talagang bakasyon lang?

‘Yan ang mga tanong ngayon ng netizens matapos mag-post ng mga larawan si Vice Ganda na magbabakasyon muna sila ng asawang si Ion Perez.

Nataon kasi ang pagde-day off ng dalawa sa kanilang noontime show na ‘It’s Showtime’ sa gitna ng kontrobersya ng kanilang show at sa mga reklamong natatanggap ng Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) na pinamumunuan ni Chairman Lala Sotto-Antonio.

Sa recent interview kasi ni Chairman Lala, sinabi niya na ilang warning na rin ang ibinigay nila sa ‘It’s Showtime’ at hindi na raw nila puwedeng palampasin na lang ang mga nagawang violations ng show.

Maraming netizen ang nagsabing deserve nina Vice and Ion ang mag-vacation at mag-relax para iwas sa toxicity ng mga issues na binabato sa kanila, pero ayaw papigil ng mga basher nila at marami rin ang naniniwalang sinuspinde na nga talaga ng MTRCB ang mag-dyowa.

Naku, ayaw talagang tigilan sina Vice at Ion ng mga basher, ‘noh?!

‘Yun na!

(Ogie Narvaez Rodriguez)