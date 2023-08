Slay? Kwek-kwek na pink viral

Isa ang kwek-kwek sa masasabi nating iconic na pagkaing tuhog-tuhog pero gaganahan ka pa kaya tsumibog nito kung ala-barbie este pink na ang kulay nito? ‘Yan ang pakulo ng isang user na ito online!

Ibinahagi ito ni Juliennerenee (@juliennerenee) sa kanyang account kalakip ang kwelang caption na, “What color should i do next charot.”

Sa uploaded video, mapapanood ang naging proseso ng paghahanda niya ng ‘pink kwek-kwek’ mula sa pagpi-prito, pagsasala at pagpi-plating nito.

Sey niya, “Kwek-kwek but make it slay.”

Sa dulo nito makikita naman ang kapartner nitong sweet sauce na talaga namang perfect na perfect lubugan ng kwek-kwek.

Madalas kulay kahel o orange ang karaniwang kulay ng kwek-kwek kaya naman aliw ang hatid ng video na ito dahil sa kakaibang paandar nito.

Humakot ito ng mahigit sa 751k views at libo-libong komento mula sa netizens.

Ilan sa mga comments:

Para kay @blairrrr18, “Kwek kwek yan pero nasa lover era.”

“But make it speak now Taylor’s version,” hirit ni @sadiefabgirl.

“Dalhin mo yan sa barbie premiere ante,” suggestion naman ng user na si @sfthrtd_shinn.

Tila may naalala naman si @my.aussie.man, aniya, “Kulay rosas ang bukas.”

“Pink egg waffles yan eh HAHAHAHAHA,” dagdag pa ng isa.

Ikaw, titikim ka ba ng kwek-kwek pink version na ito?

(Moises Caleon)