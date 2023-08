Sikat na koponan kumakatok sa PVL

KUMAKATOK sa pintuan ng Premier Volleyball League (PVL) ang isa pang kilalang koponan na inaasahang mag-aangat sa propesyonal na liga ng volleyball sa bansa sa kabuuang 12 miyembro.

“We might reach a total of 12 teams in the next conference,” sabi ni PVL at Sports Vision president Ricky Palou.

Gayunman, hindi muna inihayag ni Palou ang pagkakakilanlan ng magiging ika-12 nitong miyembro.

“Magmimiting pa muna kami para malaman natin ang kanilang kumpanya at saka maipaliwanag din natin ang mga susunod nating programa,: sabi ni Palou.

Katatapos lamang ng nag-iisang propesyonal na liga ng volleyball sa bansa maisagawa ang Invitational Conference kung saan nagwagi ang dayuhang koponan na Kurashiki Ablaze mula sa Japan at naagaw ang korona sa dating kampeon na Creamline Cool Smashers.

“They are very interested to join our league and they have been wanting to meet with us. We are hoping they will be our 12th team,” sabi ni Palou, na asam na maging pantay ang bilang ng koponan ng liga.

Nakatakda naman ipatatupad ng liga ang pagsasagawa ng rookie draft habang umaasa itong magkakasundo sa lahat ng mga miyembro ukol sa salary cap (Lito Oredo)