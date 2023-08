Ricky Palou ikinakasa All-Pinoy Conference

PAKAY ng pamunuan ng Premier Volleyball League na makakuha ng iskedyul ng laro sa Araneta Coliseum at sa Mall of Asia (MOA) Arena para sa ikakasa nilang season-ending conference na All Filipino format.

Nakatakdang ilarga ang third conference sa Oktubre 16, ayon kay PVL at organizing Sports Vision President Ricky Palou.

“We’ll be back to All-Filipino for the third conference,” saad ni Palou tatlong araw matapos ang matagumpay na pagdaraos ng mid-season conference kung saan ay pinatalsik ng Japan squad na Kurashiki Ablaze sa trono ang Creamline Cool Smashers sa kanilang one-game finals match.

Ayon pa kay Palou, sakaling walang bakante sa Araneta Coliseum at MOA ay sa PhilSports Arena ilalaro ang bakbakan sa PVL.

“We’d like to get playing dates at the Araneta Coliseum and the SM Mall of Asia but this will be subject to availability. Otherwise, most games will be played at the PhilSports Arena,” pahayag ni Palou.

Target ng PVL ang 12 teams dahil may mga nagsasaad ng pagsali sa nasabing liga pero nais ni Palou ang long term na pagsali dahil iyon ang kanilang kondisyon.

(Elech Dawa)