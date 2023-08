Remulla nabiktima ng fake news sa Bilibid mass grave

Tahasang sinabi ng isang opisyal ng Bureau of Corrections (BuCor) na nabiktima ng fake news si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla hinggil sa lalaking nawawala sa New Bilibid Prison (NBP) na inakalang inilibing sa septic tank doon.

“Fake news po ang nakarating kay Secretary. Nakuha po ng ca­mera nilang media, alam po ng media ang totoo. Iyong nakarating po kay Secretary did not come from us. We weren’t the ones who gave that information to the Secretary,” wika ni BuCor Deputy DirectorNAngelina Bautista sa pagdinig ng House committee on public order and safety nitong Huwebes.

Sa naturang pagdinig, sinabi ni BuCor Director General Gregorio Catapang Jr. na “missing” ang estado ng presong na si Michael Cataroja.

“Ang status po niya ay missing. Hangga’t ‘di natin nabubuksan ang lahat ng septic tank at nagagalugad ang buong NBP, our declaration is he is missing,” sabi ni Catapang.

Mayroon umanong walo o siyam na septic tank sa loob ng NBP.

“Kung wala po siya (sa loob ng NBP), saka namin ide-declare na nakatakas o AWOL,” dagdag pa ni Catapang.

Idinagdag naman ni Bautista na si ay Cataroja ay mayroong kasaysayan na nagtatago sa loob ng NBP upang matakasan ang mga naniningil ng utang sa kanya.

“Madalas po siya magtago, sabi po ng mga PDL (persons deprive of liberty), kasi may utang,” sabi ni Bautista.

Isang K9 dog umano ang kanilang ginamit upang hanapin si Cataroja at dinala sila ng aso sa septic tank kung saan nakakuha sila ng brief at buto. Ang buto ay pinag-aaralan umano ng forensic unit ng National Bureau of Investigation.

(Billy Begas)