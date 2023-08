Pinay architect kasamang nagdisenyo ng 2nd pinakamataas na gusali sa mundo

Kabilang ang isang Filipina sa hanay ng mga arkitekto na nagdisenyo sa ikalawang pinakamataas na gusali sa mundo.

Siya si Architect Mitchelle Ignacio, 40 anyos, tubong Tuguegarao na gumagawa ngayon ng pangalan sa Malaysia.

Isa siya sa mga arkitektong nagdisenyo ng Merdeka 118 , ang 118-story megatall skyscraper sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Sabi ng arkitektong Pinay, maipagmamalaki niyang halos kalahati ng istraktura ay kasali siya sa pagbuo nito.

Si Ignacio ang kasalukuyang presidente ng United Architects of the Philippines – Kuala Lumpur Chapter.

Nagtapos siya ng kursong Bachelor of Science (BS) in Architecture sa Saint Louis sa Tuguegarao at nagtrabaho ng apat na taon sa city government bilang casual employee bago nagpasyang magtungo sa Qatar noong 2010.

Bumalik siya sa Pilipinas noong 2013.

Pagkatapos isilang ang nag-iisa niyang anak na babae, sinubukan niya uli na mag-abroad at napadpad nga siya sa Kuala Lumpur.

Sa kabila ng tinatamasa niyang tagumpay sa Malaysia, tiniyak naman ni Ignacio na babalik pa rin siya sa Pilipinas para dito manatili kasama ang kanyang pamilya.

Sabi nga niya, there’s no place like home talaga, the best pa rin ang Pilipinas.