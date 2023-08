Pinakamagandang Pinay: Mukha ni Sarah nakabalandra sa New York

Wala pa rin talagang makakapantay sa appeal ni Sarah Geronimo sa kanyang mga fan kahit na sa international scene, ha!

kahit hindi masyadong active sa kanyang karera at pasulpot-sulpot lang ang ginagawa niyang concerts, paglalabas ng bagong kanta, at minsang pagsipot sa ‘ASAP Natin ‘To’ ay bongga pa rin si Sarah.

Heto nga at nakabalandra ang isang billboard ad sa New York City na nagpapakita ng larawan ni Sarah bilang isa sa pinakamagandang babae sa taong ito mula sa Netizens Report Magazine.

Pang-apat sa Top 10 list ang singer-actress.

Nag-tweet ang isang @maeeeux ng video kung saan kinunan nito ang LED ad na nagpapalit-palit ng mga personalidad sa frame. Makikita nga ang photo ni Sarah katabi ng isa pang male celebrity.

“Sarah G spotted at Led Billboard on Times Square NYC. Congrats @JustSarahG as one of the Top 10 Most Beautiful Woman Alive 2023 by Netizens Report Magazine! The only Filipina in the lists! She ranked no #4.”

May ebidensya ang balitang ito tungkol kay Sarah dahil nasa website rin ng The Netizens Report ang listahan, na nasa kategorya ng beauty edition.

Bukod sa nag-iisang Pinay sa hanay, kinabog pa niya sina Kim Jisoo, Yang Zi, Jennie Kim, Lalisa Manoban, Han Hyo Joo, Yang Mi na sumunod lang sa kanya sa listahan.

Ang TNRM Most Beautiful Women Alive 2023 ay isang online poll voting contest ayon sa website. Sa 40 female celebrities mula sa lahat ng sulok ng mundo, pipili ang mga fan ng kani-kanilang mga idol para ibigay ang kanilang boto.

Samantala, ikinatuwa ng international songwriter-composer na si Jim Brickman ang pagsalok ng 2.6M views sa version ni Sarah at ng mister niyang si Matteo Guidicelli ng kantang ‘The Gift’.

Sa ipinosteng music video ng Viva Records sa tweet, sa duet ng dalawa ay nakabalandra ang subtitle na, “2 MILLION VIEWS on Youtube.”

Ni-retweet ito ng pamosong American musician na may message caption na, “Up to 2.6M views! @JustSarahG @mateoguidicelli.”

Si Jim Brickman ang composer ng ‘The Gift’ na paboritong awitin ng mga Pinoy lalo na sa mga wedding.