Notoryus na kidnaper nakorner sa Lanao del Norte

Bumagsak na sa kamay ng Philippine National Police-Anti Kidnapping Group (PNP-AKG) ang notoryus na kidnaper na sangkot sa serye ng mga high profile kidnapping sa Lanao del Norte, ayon sa ulat ng opisyal ng PNP kahapon.

Sa press briefing kahapon sa Camp Crame, kinilala ni PNP-AKG Director Brig. General Rodolfo Castil ang suspek na si Fahad Makil Lumiguis alyas ‘Fahad Lumiguis Alangca’/‘Abdul Raffy’/‘Alu’, 33-anyos na naaresto sa Barangay Basagad, Balo-i, Lanao del Norte noong Martes, Agosto 1.

Si Lumiguis ay may mga nakabinbing arrest warrant na inilabas ng mga korte sa Tagum City, Davao del Norte at Iligan City, Lanao del Norte sa kasong kidnapping na walang inirekomendang piyansa.

Nakalista rin ang suspek bilang ika-6 na most wanted person (MWP) sa municipal level at ika-7 naman sa MWP sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

Bukod sa kidnapping, sangkot din ang suspek sa pagpapakalat ng ilegal na droga, carnapping sa Lanao del Sur at panguna­hing suspek sa insidente ng pamamaril sa Upper Payawan sa Barangay Sarip Alawi, Balo-1, Lanao del Norte noong Agosto 17, 2019 at pagdukot sa isang alyas ‘Amil’ sa Tagum City, Davao del Norte noong Oktubre 2022.

Financier din umano ito ng terrorist group na Daula Islamiyah (DI) – Maute Group.

“I assure the public that we will continue our unwavering efforts to maintain peace and order, ensuring the safety of all citizens. This operation serves as a stern warning to other criminals that law enforcement agencies will not rest until justice is served,” pahayag ni Castil.

(Edwin Balasa)