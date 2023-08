Mga motorista dapat may danyos perwisyo – Recto Bautista dinikdik sa multa ng plaka

Tinuligsa ni House Deputy Speaker at Batangas Rep. Ralph Recto ang plano ng Land Transportation Office (LTO) na parusahan ang mga may-ari ng sasakyan kung hindi nila makukuha agad ang plaka ng kanilang sasakyan.

“Maghunos-dili sana ang LTO,” sabi ni Recto. “Kay tagal hinintay ng mga motorista ang matagal nang bayad at pinakaaasam na mga plaka.”

“Kaya konsidersyon ang dapat isukli at hindi ang pananakot na kung hindi agad makuha, may parusa na dagdag-singil na naghihintay,” dagdag pa ng mambabatas. “Kung hindi nainip ang mga motorista sa mahabang lamay, bakit magde-demand ng ora-oradang pagtubos ang LTO na tila ba wala silang kasalanan sa pagkakaburo ng mga plaka?”

Hiling tuloy ni Recto kay Transportation Secretary Jaime Bautista, bawiin ang planong pagpataw ng multa sa mga unclaimed licensed plate. Sakop ng Department of Transportation (DOTr) ang LTO kung saan si Bautista pa ang nagrekomenda kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na italaga si Atty. Vigor Mendoza II bilang pinuno ng nasabing ahensiya.

Ipinunto ni Recto na maraming sasakyan ang naibenta na ng may-ari na hindi pa nakukuha ang kanilang plaka dahil inihain ang aplikasyon nito may isang dekada na ang nakakaraan.

“Kung tutuusin nga, LTO ang dapat magbigay ng interes bilang danyos perwisyo sa pagkabinbin ng isang mahalagang katibayan ng pag-aari ng isang behikulo,” giit ng kongresista.

Sinabi ni Recto na mukhang ang hakbang ng LTO ay nakadisenyo para palabasin na mayroong sapat na suplay ng plaka ng sasakyan kahit na mayroon pa rin namang backlog ang ahensiya.

“Blame cannot be transferred to motorists,” sabi pa ng mambabatas. “Car owners, in fact, have displayed patience in waiting for years for plates already paid for, without demanding for refund or interest.”

