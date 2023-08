Medalla, Diokno pinakamalaking kumita noong 2022

Si dating Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Gover­nor Felipe Medalla ang highest paid government employee noong 2022 at puro mga opisyal ng BSP ang nasa top 10 highest paid government workers, ayon sa Report on Salaries and Allowances 2022 ng Commission on Audit.

Nasa P34.17 milyon ang kinita ni Medalla bilang BSP governor nung second half ng 2022 at bilang Monetary Board ng BSP noong first half naman ng taon.

Si Finance Secretary Benjamin Diokno na siyang pinalitan ni Medalla bilang governor naman ang may panga­lawang pinakamalaking kinita sa lahat ng mga government official noong 2022.

Noong 2021, si Diok­no ang highest paid government official na ang kinita ay umabot sa P41.9 milyon.

Ayon sa COA, P6 mil­yon ang basic salary ni Diokno bilang BSP go­vernor noong first half ng taon. Mas malaki pa ang kinubra niyang allowance bilang BSP governor noong anim na buwan na nasa P7.1 milyon at higit na mas malaki pa ang kinubra niyang bonuses at incentives na P11.23 milyon at may discretionary funds pang P2.05 milyon.

Mas malaki ang kinubrang bonuses at incentives ni Diokno bilang BSP governor kaysa kay Medalla na P6.7 milyon lamang at ang allowance niya ay P7.8 milyon.

Sa anim na buwan ni Diokno bilang Department of Finance secretary, P2.3 milyon lamang ang kinita niya na hiwalay pa sa P3.54 milyon indirect benefits. May barya pang P89,067.23 siyang nakuha bilang chairman ng Land Bank of the Philippines.

Puro taga-BSP ang nasa Top 10 highest paid government workers ng COA: pangatlo si Mone­tary Board Member Anita Linda Aquino, pang apat si MB Member Victor Bruce Tolentino at panglima si BSP Deputy Governor Chuchi Fonacier.

(Eileen Mencias)