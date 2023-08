Maja, Rambo wedding na-feature sa international newspaper

Hindi lang pala sa Pilipinas pinag-usapan ang kasalang Rambo Nunez-Maja Salvador, ha!

Totoo namang inabangan ng lahat ng media and news company ng bansa ang event na ito.

Hindi tulad sa Arjo Atayde and Maine Mendoza nuptial, mas maaaga ngang nakakuha ng pictures and videos ang mga nag-abang na media kaya naman agad naglabasan ang mga larawan at kaganapan sa kasal.

At dahil nga star-studded ang nasabing wedding sa Bali Indonesia, nakatawag pansin ito sa isang international news company.

Na feature nga sa award-winning newspaper ng buong Middle East na The National UAE ang pinag-uusapang pag-iisang dibdib nina Maja at Rambo.

May titulong ‘Maja Salvador and Rambo Nunez embark on jet-set wedding, from Giza to Bali’ ang article.

Bongga!

(Ogie Narvaez Rodriguez)