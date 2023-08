‘Knockout’ kay tatay! Nonito Donaire, Jr. sobrang nasaktan sa pahayag ng ama

DISMAYADO si four-division champion Nonito “The Filipino Flash” Donaire, Jr. sa prediksyon ng kanyang ama na si Nonito, Sr. na mapapatumba ito sa laban kontra Alejandro “Peque” Santiago ng Mexico, na nagresulta sa unanimous decision panalo ng huli para sa bakanteng World Boxing Council (WBC) bantamweight title nitong Linggo (oras sa Pilipinas) sa T-Mobile Arena sa Las Vegas.

Hindi nagustuhan ng nakababatang Donaire ang lumabas na prediksiyon ng ama kasunod ng hininging katanungan rito ng kanyang sinasanay na boksingerong si Mike “Magic” Plania sa isang lumabas na video, kung saan sinagot nitong mana-knockout ito sa laban.

“Wow! Just found out that my DAD was predicting I’d KOed by Santiago. That stings differently,” bulalas ni Donaire, Jr. sa kanyang tweet nitong Miyerkoles.

“I am breaking generational trauma. [And] if this process has to hurt, I’ll take it to ensure my kids never have to feel what I have felt. Hearing my dad say he’s training guys to beat me [and] teach me a lesson [and] predict I’m going to get KOed just so he can point and laugh is painful.”

Naging mahaba na ang alitan sa pagitan ng mag-amang Donaire kasunod ng mga palitan ng alegasyon sa isa’t isa sapol pa noong 2009 patungkol sa kani-kanilang pamilya na nagresulta sa pagkakawatak ng dalawa pagdating sa professional career.

Napasailalim si Donaire, Jr. Kay coach Robert Garcia, kung saan nagawaran itong BWAA Fighter at Trainer of the Year noong 2012, habang nagawang magkampeon sa WBO 118 pounds, IBF, WBO at The Ring Junior featherweight.

Nagsimula muling magkasundo at magkasama ang dalawa noong 2013 bilang co-trainer, hanggang sa matapos ang rematch na panalo kay Vic Darchinyan ay naging full-time ulit ito.

Subalit pagdating ng 2016 ay nag-resign ang matandang Donaire sa pwesto bilang head trainer upang muling bumalik sa kanyang tahanan sa California, habang nasa Las Vegas si Donaire, Jr. kasama ang asawang si Rachel at dalawang anak.

“But I will lead with my heart open and vulnerable and hold a safe space of growth love and understanding so my kids and their kids will NEVER have to feel what I’m feeling. Again Dad, I wish u nothing but happiness. I hope [you] find that so [your] heart will be at peace.” (Gerard Arce)