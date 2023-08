Karera Tips Ni JP Gonzales

R01 – 5 Sister Moon, 3 Late Night Lady, 6 Destin Guest, 4 Golden Jaraywa

R02 – 6 Lucky Julliane, 7 Honey Ryder, 4 I’ll Have Another, 1 Surplus Boy

R03 – 11 Silver Glow, 7 Chloespirit, 6 Tatler Story, 9 Antonio Delamugis

R04 – 6 Don Lucas, 7 Luke Skywalker, 2 Fictional, 1 Wolfgang

R05 – 7 Hombre, 4 Coal Digger, 9 Love Radio, 6 Ayuda

R06 – 10 Batang After Seven, 1 My Dad Bogart, 9 Doktora, 6 Bucasgrande Island

R07 – 7 Paramount, 5 Happy Maggie, 10 Indelible Quaker, 3 Heirloom

R08 – 5 Nards Bentetres, 3 Kaboom, 4 Electrify, 14 Fast Sailing

Solo Pick: Lucky Julliane, Silver Glow, Nards Bentetres

Longshot: Sister Moon