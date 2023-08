June Mar Fajardo, Japeth Aguilar bahala sa depensa ng Gilas Pilipinas

WALANG Justin Brownlee. Walang Kai Sotto. Walang Angelo Kouame.

Aasa ang Gilas Pilipinas sa natitirang big men na sina June Mar Fajardo at Japeth Aguilar sa nilahukang pocket tournament sa China.

Kagabi ay nakasalang na kontra Iran ang Gilas Pilipinas sa Heyuan WUS International Basketball Tournament sa Guangdong.

Binubuo ang Gilas nina six-time PBA Most Valuable Player Fajardo, Aguilar, CJ Perez, Dwight Ramos, Chris Newsome, Kiefer Ravena, Rhenz Abando, Roger Pogoy, Bobby Ray Parks, Jr., Thirdy Ravena, AJ Edu, Calvin Oftana at Rhenz Abando.

Bahagi pa rin ito ng pagpapakondisyon ng Philippine men’s basketball squad para sa 2023 FIBA World Cup simula Agosto 25.

Hindi nakasama sa China tournament si Kai dahil humirit ito ng ilang araw para ipahinga ang nananakit na likod na natamo sa paglalaro sa 2023 NBA Summer League para sa Orlando Magic.

Hindi naman kasama sa World Cup lineup si Brownlee, bagkus ay sa Asian Games ito gagamitin, kaya hindi na lumahok sa Guangdong mini tourney.

Ngayong araw ng Biyernes naman ang laban ng Gilas kontra Senegal sa six-day, three team basketball meet.

“The thing we want is the experience of playing with great size. We know how tall, how big Iran is. We know how tall, how long Senegal is,” sabi ni Gilas coach Chot Reyes.

(Abante Sports)