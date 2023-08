Humamig ng 47.7M view: Marian, Zia tandem super benta sa TikTok

Ang daming fans ni Zia Dantes, ha!

Aba, hindi nga maitatanggi na ang mga TikTok post ni Marian Rivera na kasama ang anak ay humahamig talaga ng milyones na views.

Sa latest TikTok video nila ni Marian, na inaayusan siya ng buhok ng nanay niya, talaga namang sugod ang mga netizen.

Imagine, sa loob lang ng 14 oras, humamig na ng halos 4 milyon ang mga nakapanood, at patuloy pang dumadami. At ang comment naman ay umabot na rin sa 1,600, ha! Na lahat ay puring-puri ang anak nina Marian at Dingdong Dantes.

Heto nga ang chika ng mga netizen:

“Zia looks like Gal Gadot in the making.”

“Excited na akong magdalaga si Zia. Ang ganda-ganda.”

“Manang-mana kay Marian na ubod ng ganda.”

“Young Gal Gadot. So pretty, ha!”

“Very adorable si Zia.”

“Pareho sila ng energy ng mommy niya. Lovely Zia.”

“Like mother like daughter. Parehong maganda.”

Anyway, ilan pa sa mga video ng mag-ina na patok talaga sa TikTok ay ang tandem nila na nagli-lip sync na umabot ng 15.9M. Ang isang video nila na nagsasayaw ay umabot naman ng 27.9M, ha!

So, pag pinag-combine mo ang tatlong video na `yon ay aaabot nga sa 47.7M, ha! ‘Kaloka!

(Dondon Sermino)