Giannis Antetokounmpo, Bucks liyamado sa Eastern Conference

NANANATILING top contender sa Eastern Conference sa paparating na 2023-2024 NBA season ang 2021 champions Milwaukee Bucks.

Magsisilbing pangunahing sandata pa rin ng Bucks sa tangkang panibagong korona si two-time Most Valuable Player (MVP) Giannis Antetokounmpo.

Sa inilabas na power rankings ng NBA sa mga koponan sa paparating na season, nasa tuktok pa rin ng East ang Bucks kasunod ang Boston Celtics, na kamakailan ay binigyan ng super max extension at pinakamalaki sa kasaysayan ng liga si Jaylen Brown.

Tatanggap si Jaylen ng US$304 million sweldo sa susunod na limang taon.

Pangatlo ang Philadelphia 76ers na sinasabing magdodomina sa East dahil kay reigning MVP Joel Embiid, sa kabila ng pagnanais pa ring umalis sa koponan ng isa pang dating MVP na si James Harden.

Nakakagulat na no. 4 sa listahan sa magiging tigasin umano sa East sa paparating na season ang New York Knicks na pamumunuan nina Julius Randle at Jalen Brunson.

Nasa Top 5 din ang Cleveland Cavaliers na pamumunuan ng high volume scorer na si Donovan Mitchell.

Sa panig ng Western Conference, markado pa rin ang reigning champs Denver Nuggets ni Nikola Jokic, maging ang Phoenix Suns nina Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal.

Tiyak na palaban din ang Golden State Warriors nina Steph Curry, Klay Thompson at Draymond Green na makakatulong na si Chris Paul, maging ang Los Angeles Lakers nina LeBron James at Anthony Davis.

(Abante Sports)