Fumiya Sankai bet makatrabaho sina Donny, Belle

‘Kaaliw kausap itong si Fumiya Sankai, na balik Pilipinas nga para gumawa ng pelikula.

Pero plano na rin daw niyang manirahan muna sa ‘Pinas para ituloy ang showbiz career niya, na nagsimula sa ‘Bahay ni Kuya’.

Ang ‘Apo Hapon’ nga ang pinagkakaabalahan niya ngayon, na si Joel Lamangan ang direktor.

Anyway, super love nga si Fumiya ng mga Pinoy. Marami siyang fans sa Pilipinas. At dahil sa pagmamahal din niya sa mga Pinoy, nagtayo siya ng coffee shop sa Japan, na ang pangalan daw ay ‘Kape Tayo Tokyo’ na 90% nga raw ng mga customer niya ay mga Pinoy.

At bongga nga na may tinda siyang pandesal, leche flan, at iba pa.

Na-feature nga raw sa Japan ang coffee shop niya dahil sa unique na pangalan.

Mahal na mahal daw niya ang Pilipinas dahil sa ugali ng mga Pinoy, na palaging masaya, kahit medyo mahirap ang buhay. Bet na bet din niya ang mga pagkaing Pinoy.

Siyempre, nami-miss niya ang mga kaibigan niya mula ‘PBB’ na sina Lou Yanong, Yamyam Gucong, at siyempre si Ylona Garcia (naka-base na sa USA).

Wala raw siyang naging dyowang Pinay na artista, dahil hirap na hirap daw siyang magsalita ng Tagalog noon. Pero ngayon ay marunong na raw siya, kaya okey na sa kanya ang manligaw.

Anyway, kung mabibigyan ng pagkakataon, gusto raw niyang makatrabaho sina Belle Mariano, Donny Pangilinan, na mga sikat na sikat nga raw ngayon.

“I want to work with them. Sila sikat now!” sabi niya. (Dondon Sermino)