Derrick super sweet kay Elle

Nagdaos ng isang non-showbiz party si Derrick Monasterio para i-celebrate ang kanyang 28th birthday noong August 1.

Naganap ang birthday celebration ng Kapuso hunk sa isang private resort sa Nasugbu, Batangas at ang mga bisita niya ay ang kanyang family at close friends na hindi galing sa showbiz.

Sa pinost na video ni Derrick sa Instagram, ang tanging showbiz personality lang na nasa intimate party niya ay ang girlfriend na si Elle Villanueva. Present din ang ina ni Derrick, ang veteran actress na si Tina Monasterio.

Inamin ni Derrick na tuwing birthday niya ay hindi siya nagpapa-party dahil mas gusto niyang mag-travel. Pero this year daw ay gusto niyang pasalamatan ang mga taong laging nakasuporta sa kanya, kasama na rito ang mga kaibigan niya noong hindi pa niya pinapasok ang showbiz.

“I rarely celebrate and throw a party but I found the perfect spot for my birthday celebration in Nasugbu. Feeling overwhelmed for I was surrounded by the closest people that I love so much. I’m thankful for each and everyone who came and all the people who organized this for me.

“I realized a LOT of things this year such as being in the moment, being grateful and simply just acknowledging your mistakes, weaknesses and transform them into strengths and tools for holistic growth. I savor the moment in life’s celebrations and I believe that you’re only as young as you want to be.”

Sobrang nag-enjoy si Derrick at pakiramdam daw niya ay bata siya ulit na nakikipagkulitan sa kanyang mga bisita. Noong i-blow niya ang kanyang birthday candles, sabay hinagis ang birthday cake sa kanyang mukha.

Super sweet naman sina Derrick at Elle. Makikita sa video na binitbit ng aktor si Elle sa may swimming pool at noong magsimula na ang fireworks display, nakayakap si Elle sa kanya.

Muling masusubukan ang tambalan nila Derrick at Elle sa upcoming GMA teleserye na ‘Makiling’.

(Ruel J. Mendoza)