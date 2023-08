De La Salle-Zobel hanep ang buildup

ISA sa pangarap ng batang manlalaro makarating sa liga gaya ng UAAP, NCAAA at NAASCU, pagkatapos patungong D-League hanggang dumiretso sa PBA.

Pero marami pang proseso na dapat daanan, isa nga ang paglalaro muna sa eskwela at makapag-aral ng libre.

Kaya laking pasasalamat ng mga manlalaro ng Microsmith-Elite club team sa De La Salle-Zobel sa pagbibigay ng pinto patungo sa kanilang pangarap.

Isa ring dahilan kaya maraming nagpupunta sa DLSZ ay dahil narin sa magandang edukasyon na makukuha nila.

Siympre maganda ang sports program ng eskwela lalo na sa basketball sa pamumuno ni multi-titled coach Boris Aldeguer na marami nang napasikat na manlalaro na umabot na rin sa PBA.

Siiya rin ay dating magaling na manlalaro kaya naibabahagi niya ito sa kanyang mga tinuturuan.

Ang Gilas 16U player na si sweet shooting Irus Chua na nagkampeon sa SEABA ang mga bagong na-recriut ng DLSZ.

Maraming nagsasabi na bagay sa magandang sitema ni coach Boris si Chua.

Kasama rin niya si high flying Khen Atienza at combo guard Damon Domangcas, magiging maganda ang kanilang samahan dahil nandun na rin ang mga dating Elite players na sina Gilas 16U Kieffer Alas at mga UAAP players na sina Charles Dimaano, Daniel Sta. Maria at Champ Arejola.

Isa pa ang Batang Gilas na si Bonn Daja, kaya abangan natin ang team ng Zobel bagaman mga bata pa sila.