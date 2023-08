De La Salle University, UST bombahan sa Shakey’s Invitationals Final Four

Mga laro ngayon: (Filoil EcoOil Centre)

2:00pm — Adamson vs Perpetual

4:00pm — La Salle vs UST

ASAHANG babalikatin nina Thea Allison Gagate ang La Salle at Xyza Gula ng University of Sto. Tomas, gayundin ang kasalukuyang NCAA MVP na si Mary Rhose Dapol ng Perpetual na makakatapat si Lucille Almonte ng Adamson sa hiwalay na semifinals matches ng 2023 Shakey’s Super League (SSL) National Invitationals.

Mula sa kabuuang mahuhusay na 12 koponan ay apat na lamang ang nananatiling nakatayo kabilang ang tatlo mula sa UAAP at isa sa NCAA na magsasagupa sa Final Four ng natatanging torneo ngayong Biyernes sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Haharapin ng reigning UAAP champion La Salle ang karibal na University of Santo Tomas sa main game sa alas-4 ng hapon, pagkatapos ng 2pm opening duel sa pagitan ng UAAP bronze medalists na Adamson at ng surprise NCAA squad na University of Perpetual Help System Dalta.

Ang mga magwagi ay sasalang sa best-of-three finale sa susunod na linggo para sa pagkakataong maging unang pambansang kampeon ng SSL na suportado ng Eurotel bilang opisyal na hotel at Victory Liner bilang tagapagbigay ng transportasyon at sa pakikipagtulungan ng Commission on Higher Education (CHED).

Nalampasan ng La Salle ang Jose Maria College Foundation ng Mindanao, 25-18, 25-14, 25-19, habang nalabanan ng UST ang Luzon qualifier na Enderun Colleges, 25-13, 25-16, 21-25, 25-14 sa nagdaang quarters game ng torneo na sinusuportahan din ng Mikasa, Team Rebel Sports, Summit Bottled Water, Genius Sports, Potato Corner, Peri-Peri Charcoal Chicken and Sauce Bar at R&B Tea.(Lito Oredo)