DDR, mandatory evacuation centers para sa ating mga kababayan

Sa harap ng sunud-sunod na kalamidad na humahagupit sa ating bansa, tulad ng Super Typhoon Egay at ang habagat na dulot ng Typhoon Falcon, napapanahon na talaga na magkaroon tayo ng isang departamento na nakatutok sa ating paghahanda, pagtugon at pagbangon mula sa mga sakuna.

Sa kadahilanang ito kaya patuloy kong isinusulong ang panukalang Senate Bill No. 188 na aking inihain sa Senado. Layunin nito na lumikha ng Department of Disaster Resilience na magkakaroon ng kapangyarihan at kakayahan na magplano at magpatupad ng mga hakbang bago, habang, at pagkatapos ng isang kalamidad.

Isa sa magiging tungkulin ng DDR ay ang preposition of goods, koordinasyon sa mga national agencies at local government units, at maagap na paglilikas sa mga apektadong populasyon. Pagkatapos ng kalamidad, magiging mahalaga ang papel ng DDR secretary sa pagtutok sa recovery at rehabilitation efforts upang mabilis na makabalik sa normal ang mga komunidad.

Dapat na may nakatutok talaga na may awtoridad at malinaw na mandato. Hindi na puwedeng laging task force na lang dahil temporary lang ito at nawawala ang continuity kapag nagpalit na ng administrasyon. Mahirap din kung mananatiling coordinating council lang ang mamamahala sa ganitong sitwasyon dahil sa kakulangan ng kapangyarihan nito. Dapat ay departamento sana na may Cabinet-level na kalihim na in-charge para may kapangyarihan at kakayahang i-mobilize ang buong gobyerno kapag kinakailangan. Magkakaroon siya ng personalidad na diretsong isasangguni sa ibang departamento ang pangangailangan ng mga taong apektado ng krisis.

Dagdag pa rito, nais ko ring ipanawagan ang paglikha ng permanente, ligtas, at maayos na evacuation centers sa bawat munisipalidad, lungsod, at probinsiya sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng SBN 193 na nai-file ko rin sa Senado. Ito ay magbibigay-kasiguruhan sa ating mga kababayan na mayroon silang ligtas na masisilungan sa oras ng kalamidad.

Ang mga panukalang batas na ito ay tugon sa ating patuloy na pangangailangan na maging laging handa at matatag sa harap ng mga hamon ng panahon. Ang mga ito ay magsisilbing haligi ng ating bansa sa pagpapatatag at pagpapalakas ng ating mga komunidad, at pagtulong sa bawat isa na makabangon at bumalik sa normal ang buhay.

Samantala, matapos ang hagupit ng bagyong Egay sa iba’t ibang parte ng hilagang Luzon, nagtungo ako mismo roon para rumesponde agad sa mga apektado. Noong July 31, kami ay nasa Cagayan para magbigay ng tulong sa 1,000 biktima ng bagyo sa bayan ng Santa Ana. Kasama natin sa ating pagbisita si Governor Manuel Mamba, Santa Ana Vice Mayor Catherin Ladrido, Sta. Teresita Mayor Rodrigo de Gracia, Gonzaga Mayor Marylin Pentecostes, Allacapan Mayor Harry Florida, at iba pa. Personal ko ring nakausap si Sta. Ana Mayor Nelson Robinion nang bumisita siya sa Senado nitong August 1 upang malaman kung ano pa ang ating maitutulong sa kanilang bayan.

Pagkatapos ay nagtungo rin kami sa bayan ng Sanchez Mira upang tulungan ang 1,500 residenteng apektado rin ng bagyo roon, kasama si Mayor Abe Bagasin at iba pang local officials.

Ilang araw matapos ang pagbisita natin sa Cagayan, nasa Caloocan City naman tayo noong August 2 para daluhan ang groundbreaking ng Super Health Center ng lungsod kasama sina Health Secretary Ted Herbosa, Congresswoman Mitch Cajayon-Uy, Congressman Oca Malapitan, Mayor Along Malapitan at Vice Mayor Karina Teh. Pagkatapos ay namahagi naman tayo ng tulong sa 980 residente roon katuwang sina Congresswoman Cajayon-Uy, Councilor Ed Aruelo at Councilor Wewel De Leon.

Noong July 29, tayo naman ay nasa Davao City para mamahagi ng tulong sa 4,399 na flood victims doon. Sinaksihan ko rin ang ribbon cutting ceremony o turnover ng iba’t ibang proyektong sinuportahan ko sa aking home city bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance. Sa Barangay Lasang, nariyan ang isang multi-purpose building-gym-type, isang ambulansya at dalawang multi-purpose vehicles, at construction ng daan mula Lasang Proper hanggang Purok Fatima.

Sa Brgy. Bunawan, sinaksihan din natin ang ribbon cutting ng ginagawang kalsada, drainage canal at ang itinatayong multi-purpose building doon. Dumalo rin tayo sa turn-over ng apat na multi-purpose vehicles, at bumisita sa ginagawang drainage system sa Daniel M. Perez Central Elementary School na napondohan din sa ating tulong noong panahon ni dating pangulong Rodrigo Duterte.

Maliban diyan, nag-ikot din ang aking opisina para mamahagi ng tulong sa mga nangangailangan. Namahagi sila sa 600 na mahihirap na residente sa Cabanatuan City, Nueva Ecija sa pakikipagtulungan ng opisina ni Governor Aurelio Umali; 66 sa Obando, Bulacan, sa pakikipagtulungan ng opisina ni Vice Mayor Arvin dela Cruz, 66 sa Norzagaray, kasama si Vice Mayor Baldo Gener, at 66 sa Balagtas, Bulacan sa pakikipagtulungan naman ng opisina ni Vice Mayor Ariel Valderrama.

Sa pakikipagtulungan din ng opisina ng mga mayor, vice mayor, at councilors ng mga bayan, tumulong din tayo sa 500 na residente sa Calaca, at 400 naman sa Tanauan, Batangas.

Sa Davao Oriental, nagpadala tayo ng dagdag na tulong sa 69 residente ng Cateel at sa isang pamilyang naapektuhan ng nakaraang sunog sa Boston. Tumulong din kami sa 27 residente na naapektuhan ng iba’t ibang kalamidad sa Mati City, at tatlo naman sa Tarragona. Inisyatiba rin natin na mabigyan sila ng Emergency Housing Assistance Program mula sa National Housing Authority para makabili ng mga materyales pampagawa ng bahay gaya ng pako, yero at iba pa. Ang programang ito ay isinulong ko noon at patuloy na itinataguyod ngayon para mas marami pang mga Pilipino ang makabangong muli mula sa trahedya.

Nawa’y ipagpatuloy nating lahat ang mga hakbang na ating ginagawa upang protektahan at pagsilbihan ang bawat Pilipino. Kasama ang bawat isa sa inyo, tayo ay patuloy na magsisikap na makabuo ng mas ligtas, handa, at matatag na bansa para sa lahat.