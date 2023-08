Coleen naglagay ng suka sa dede

Dalawang taon at walong buwan daw na nagpadede si Coleen Garcia sa ‘baby’ nila ni Billy Crawford.

Plano sana niya ay tatlong taon, pero nag-stop na siya agad, dahil naramdaman niyang okey na.

Dahan-dahan naman daw ang paghinto niya sa pagpapadede sa baby.

At aminado talaga si Coleen na nahirapan siya sa part na `yon.

“That was so hard for me. Kasi every 2 hours nagigising siya. Imagine 3 years of that.

“I wasn’t sleeping well. And I wasn’t happy.

“I was so tired. I was so unhealthy na rin,” kuwento ni Coleen, na isa sa mga bida sa ‘Kung Hindi Lang Tayo Sumuko’.

May mga nanay na ang ginagawa ay nilalagyan ng sili ang kanilang mga dede para malasahan ng bata at madala. Ano ang masasabi niya?

“No. No. I didn’t wanna do that!

“Ang pinaka-na-try ko ay vinegar (suka). Kasi hindi siya masyadong ano, at saka amoy lang. Hindi ko na pinapa-taste.

“Doon kami nag-start. There were times kasi na I had to work.

“May mga times kasi na hindi talaga puwede. Like we’re in a restaurant talaga.

“Parang sinasabi ko lang sa kanya na the ‘dede’ is broken. Tapos alam na niya when I say broken, amoy vinegar `yon,” sabi ni Coleen.

“May mga nagsasabi na hot sauce nga raw. Parang ayoko naman siyang ma-trauma.

“It was such a beautiful bond. I don’t want it to end in such an ugly way!

“I mean, whatever works for everyone, ‘di ba?” chika pa niya.

Anyway, nakakapag-taping na nga si Coleen ngayon dahil na rin puwede na raw iwanan ang anak nila ni Billy. Minsan ay sa bahay ng mommy raw niya natutulog ang bagets, lalo na kapag tambak ang work niya.

At mas nagiging exciting nga raw ang set up nila, dahil nami-miss nila ang isa’t isa.

Anyway, kasama rin sa ‘Kung Hindi Lang Tayo Sumuko’ sina Carlo Aquino, Ryza Cenon, Jerome Ponce, Rhen Escaño, Kiko Estrada, at dinirek ni Carlo Ensico Catu. Mapapanood ito sa Viva One.

(Dondon Sermino)