Canada Prime Minister Justin Trudeau, misis hiwalay na

Inanunsyo ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na maghihiwalay na sila ng asawang si Sophie Grégoire Trudeau matapos ang 18-taong pagsasama.

“After many meaningful and difficult conversations, we have made the decision to separate,” ani Trudeau sa kanyang Instagram post.

Dagdag pa niya, “As always, we remain a close family with deep love and respect for each other and for everything we have built and will continue to build.”

Samantala, hiniling ng lider ng Canada na igalang ang kanilang privacy para sa kapakanan ng kanilang mga anak.

Ikinasal sina Justin at Sophie noong 2005. May tatlo silang anak na may edad 15, 14 at 9.

(Issa Santiago)