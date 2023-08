Basura kada araw puwedeng pagkakitaan – DENR

May pera sa basura!

Ito ang inihayag ni Department of Environment and Natural Resources (DENR) Secretary Maria Antonia Yulo-Loyzaga sa press briefing sa Malacanang dahil maaari aniyang pakinabangan at pagkakitaan ang mga basura lalo na ang mga plastic waste sa pamamagitan ng repurposing.

Ayon kay Loyzaga, umaabot sa 61,000 metriko tonelada ang basura ng Pilipinas kada araw at 24% nito ay plastic waste, kabilang na dito ang mga plastic sachet, shopping bag, at maninipis na bag.

Sinisikap aniya ng ahensiya na hindi makarating ang mga ito sa karagatan kaya isusulong ang repurposing sa mga ito.

“The Philippines generates about 61,000 metric tons of solid waste daily, daily ‘no, about up to 24% of this is, of course, our plastic waste. We consume and utilize, actually, over a hundred and sixty million plastic sachet packets – daily po iyon – and, of course, over 40 million shopping bags and thin film bags. So lahat po ng mga plastics iyon, sinisikapan po natin that they will not reach our marine areas and our coastal areas,” ani Loyzaga.

Sa pamamagitan aniya ng repurposing ay maaaring gawing furniture, building materials at iba pang produkto ang mga plastic ng basura na magagamit sa pang-araw araw.

Binigyang-diin ng kalihim na ayaw niyang gamitin ang recycling at sa halip ay repurposing dahil kasama na dito ang upcycling.

“Sa repurposing, kasali na doon iyong upcycling. Upcycling really finds new value for itong mga waste na ito. So they can be actually manufactured into building materials, for example, into furniture, into other types of products na can suit our daily needs,” dagdag ni Loyzaga.

Batay aniya sa pagtaya ng World Bank, 79% ng halaga ng plastics ang nawawala, subalit maaari itong i-repurpose para sa ekonomiya ng Pilipinas at magbibigay ng hanapbuhay sa mga tao.

Isasama aniya ng DENR ang local government units sa gagawing repurposing ng mga basura bilang bahagi ng adhikain ng pamahalaan na mapalakas ang renewable energy ng bansa.

“Iyong economic value po calculated by the World Bank, about 79% of the value of these plastics is lost; they could be repurposed ‘no to the Philippine economy each year. And that value associated po with the 70% material value of the plastics can generate, by calculation of the World Bank, about US $790 to 890 million per year. In order for us to generate that economic value, we do need to make some changes in terms of the way we collect, recover and repurpose itong mga plastic wastes na ito,” wika ni Lozaga.

(Aileen Taliping)