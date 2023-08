Anne gustong maging music lover ang anak

Sigurado na ang pagiging music lover ni Dahlia dahil sa murang gulang nito ay kinaray na siya ng mommy niyang si Anne Curtis at daddy na si Erwan Heussaff sa isang music festival.

Walang alinlangan ngang binitbit nina Anne at Erwan ang only child nilang si Dahlia sa Fuji Fest para saksihan ang iba’t ibang banda na kilala sa buong mundo.

Sa kanyang Instagram reels, ipinakita ni Anne sa kanyang mga panatiko ang mga ganap sa kanila sa festival. Yakap-yakap niya ang anak habang sumasabay sa awitin ng isang paborito niyang banda. Karga rin ni Erwan ang anak at makikitang nagpapadyak pa ito sa tugtugan.

Ani Anne sa post, “She’s a music festi lover like her parents. 2 days in 1 minute but core memories made to last a lifetimer. We always knew when we would finally have a kid he/she would join our love for chasing music festi’s around the world to catch our fav bands. @fujirock_jp has always been one of our faves! And now even more so for being so fam friendly. Can’t wait for our next one.”

Nasa video na kids-friendly ang event, na may mga amusement facilities para sa mga bata.

Kasama rin sa trip na ito ang nakababatang kapatid ni Anne na si Jasmine Curtis-Smith.

(Rey Pumaloy)