Alex Eala, pakner talsik sa doubles

NAKALASAP ng maagang eksit ang 2022 US Open girls singles champion na si Alexandra “Alex” Eala at partner na si Emilie Lindh Gallagher ng Great Britain matapos sumuko sa pares nina Estelle Cascino at Diana Marcinkevica nitoong Huwebes sa W60 Barcelona doubles, 6-4, 3-6, 3-10.

Matapos makuha ang unang set ay nanghina ang pareha nina Eala at Gallagher sa tambalan nina Marcinkevica at Cascino na pangatlong seed sa torneo sa sumunod na dalawang set.

Nanalo sina Marcinkevica ng Latvia at Cascino ng France ng kabuuang 42 puntos sa service kumpara sa 32 lamang para kina Eala at Gallagher.

Si Marcinkevica ay unang nagretiro sa laban nito sa singles kontra Eala.

Ito ay isang maagang paglabas sa laro ng doubles para kay Eala, na nauna nang tinalo ang Latvian Miyerkoles.

Kakalabanin naman ni Eala si Eva Lys ng Germany sa second round ng singles, si Lys ay seeded No. 2 sa torneo.

(Lito Oredo)