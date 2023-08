ABAP hinihintay desisyon ni Eumir Felix Marcial

KINAKAILANGANG plantsahin at linawin ni 2020+1 Tokyo Olympics bronze medalist Eumir Felix Marcial ang isyu nito patungkol sa kanyang susunod na laban sa professional career upang mabigyan ng daan ang paglahok sa 19th Asian Games sa darating na Setyembre 23 hanggang Oktubre 8 sa Hagnzhou, China.

Inilahad ni Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) secretary-general Marcus Jarwin Manalo sa Abante Sports na nakipag-ugnayan na ito sa three-time Southeast Asian Games gold medalist na kumpirmahin ang tunay na araw at buwan ng susunod na laban sa pro-career, kung saan tangan nito ang unbeaten rekord na 4-0.

“Eumir told me he will speak to (Sean) Gibbons tomorrow about the date of his fight,” saad ni Manalo.

Lumabas sa report na planong isalang ang 27-anyos mula Lunzuran, Zamboanga City sa ikalimang laban sa Setyembre sa hindi pa matukoy na kalaban.

Ayon sa report, sinabi umano ni Gibbons na kinakailangan na nitong isantabi ang pangarap sa Olympiad dahil wala na umano itong dapat patunayan sa pagkakapanalo ng medalya noong 2021 Summer Games.

Anuman umano ang magiging kalalabasan ng usapan nina Marcial at Gibbons ay mananatiling buo ang desisyon ng ABAP na isabak sa national squad si Eumir.

“No Plan B, he’s our only boxer in that weight class,” bulalas ni Manalo. “John Marvin went up to 92kgs already to make place for Eumir. He knows that.”

(Gerard Arce)