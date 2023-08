51 pasahero nailigtas sa bangkang bumalikwas

Nailigtas ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard (PCG) at iba pang rescue unit ang 51 sakay ng isang bangka na lumubog sa karagatan ng San Antonio, Northern Samar noong Miyerkoles.

Ayon sa PCG, galing sa Victoria, Northern Samar ang bangkang MBCA Spirit lulan ang 42 pasahero at siyam na tripulante patungo sa bayan ng San Vicente nang hambalusin ito ng malalaking alon habang nasa layong apat na kilometro mula sa pampang bandang alas-7:50 nang umaga.

Sa laki at lakas ng mga alon, nalaglag ang ibang mga gamit na karga ng bangka sa starboard side nito o kanang bahagi at tumama sa tagiliran nito kaya nabutas ang bangka.

Nakahingi naman ng saklolo at mabilis na nakaresponde ang mga tauhan ng PCG Station Northern Samar at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng San Antonio, maging ang mga miyembro ng San Antonio PNP at mga lokal na mangingisda.

Nasagip ang mga pasahero at nai­lipat sa isa pang bangka na MBCA Leanbe na siyang nagdala sa mga apek­tadong pasahero sa pampang.

Apat sa mga pasahero ang dinala sa ospital dahil sa tinamong mga sugat.

Nasa ligtas ng kalagayan ang lahat ng pasahero at nahatak na rin patungo sa baybayin ng San Antonio, ang lumubog na bangka.

(Ronilo Dagos)