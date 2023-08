2 estudyante nilamon ng alon

Nasawi ang dalawang estudyante matapos silang tangayin ng mala­laking alon habang naliligo sa dagat sa Iligan City, Lanao del Norte noong Miyerkoles.

Ayon sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office (DRRMO) narekober ng search and rescue team ang bangkay nina Jovenni Co, 19-anyos at Joshmer Macalaban, 18-anyos, kapwa ng nasabing lungsod, bandang alas-4:30 nang hapon.

Sa ulat, naliligo sa hanggang baywang tubig ang mga biktima, kasama ang tatlo pa nilang kaibigan, nang hampasin ang mga ito sunod-sunod na mala­laking alon.

Natangay ang dalawa papalayo sa pampang, nadala sa malalim na bahagi ng dagat hanggang tulu­yang malubog at mawala ang mga ito.

Agad humingi ng tulong ang mga kasama ng dalawa at nagsagawa ang search and rescue operation ang mga awtoridad.

Makaraan ang isang oras, natagpuan ang dalawa at isinugod pa sa ospital ang mga ito pero idineklara silang dead on arrival ng doktor.

(Ronilo Dagos)