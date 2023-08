196 lugar niluray ni ‘EGAY’

Umaabot na sa 196 na lugar sa bansa ang isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang iniwan ng paghambalos ng agyong Egay at habagat, ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) kahapon.

Sa ulat kahapon ng ahensya, nangunguna ang Ilocos Region sa pinakamaraming bayan at lungsod na isinailalim sa state of calamity na umaabot sa 62 lugar.

Sumunod dito ang Cordillera Autonomous Region (CAR) na may 44 bayan at lungsod na winasak ng bagyo at habagat; Central Luzon, 36 lugar; Cagayan Valley, 29; Calabarzon 23; at Mimaropa na may dalawang lugar.

Nakaposte pa rin sa 27 katao ang nasawi na karamihan ay nalunod at natabunan ng lupa dahil sa kabi-kabilang landslide.

Nasa 13 katao pa rin ang nawawala habang nasa 140 katao ang suga­tan, ayon pa sa ahensya.

Samantala, nasa 781,000 pamilya o katumbas na 2.9 milyon katao mula sa 4,748 na barangay sa bansa ang apektado ng bagyong Egay at ng Habagat.

Nasa 15,552 pamilya o katumbas ng 57,532 katao ang nanunuluyan sa 656 evacuation center habang ang 239,507 katao o 57,153 pamilya ay nakikituloy sa kanilang nga kaanak.

Iniulat din ng NDRRMC na aabot sa 55,584 na kabahayan ang winasak ng bagyo at habagat kung saan nasa 53,358 dito ang idineklarang partially damaged habang 2,226 naman ang totally damaged.

Nasa P3,550,643,255 naman ang tinatayang halaga sa nawasak na imprastraktura habang aabot sa P1,911,534,492 ang nasira sa agrikultura.

Mayroon naman 51 kalsada at tatlong tulay ang hindi pa maaaring daanan habang nasa P239.2 milyon halaga ng tulong ang naibigay sa mga apektadong rehi­yon.

(Edwin Balasa)