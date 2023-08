Walang pinipili: Kathryn mapagbigay, mabait sa mga nagpapa-picture

A very good girl talaga si Kathryn Bernardo sa tunay na buhay, ha!

Base sa mga naglalabasang mga video na kuha sa dalawang big wedding last week, ang Arjo Atayde-Maine Mendoza at Rambo Nuñez-Maja Salvador, makikita kung gaano kabait at ma-chika sa totoong buhay ang sinasabing soon-to-bride (kahit hindi pa engaged?) ni Daniel Padilla.

Makikita sa mga video ang pag-estima ni Kath sa mga taong gustong magpa-picture sa kanya at madalas nga ay nakikipagchikahan pa siya sa mga ito.

May isang video pa nga na inalalayan pa ni Kathryn ang isang senior citizen na guest sa wedding nina Maine at Arjo, may pagkakataon din na siya mismo ang lumalapit sa mga gustong magpa-picture sa kanya.

Tahimik lang si Kath dahil mahiyain, pero kapag nakausap mo na siya ay lalabas ang pagiging madaldal niya.

Naalala ko tuloy ‘yung People of The Year 2020 awards night in Okada, nakita kasi ako ng isang senior citizen na kasama ni Kath, at agad itong bumulong sa akin na kung puwede ba rsiyang magpa-picture with Kath after ng awarding, sila na lang daw ang lalapit sa aktres sa upuan nito.

Nang sabihin namin kay Kath ang request ng matanda, agad siyang tumayo sa kanyang kinauupuan at siya na mismo ang lumapit sa matandang fan para makapag-picture sila.

Sobrang tuwa ng senior citizen sa aktres maging ang buong pamilya nito na kasama sa event na iyon.

Anyway, ang ‘A Very Good Girl’ nga pala ni Kath with Dolly de Leon ay isu-showing na sa mga sinehan on September 26.

In-announce ito ni Dolly sa kanyang guesting sa CNN.

Ang bongga naman ng buwan ng September for Kath dahil aside from her movie, sa September 21 naman ang awarding ceremony ng Seoul International Drama Awards kung saan siya ang nanalong Outstanding Asian Star para sa teleseryeng ‘2 Good To 2 True’, ha!

Bongga! (Ogie Narvaez Rodriguez)