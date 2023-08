Tin Tiamzon, Shola Alvarez engaged na

INANUNSIYO ng mga balibolistang sina Tin Tiamzon at Shola Alvarez, kapwa ng Premier Volleyball League (PVL) squad na F2 Logistics Cargo Movers, ang kanilang engagement bilang magkapareha sa isang social media post.

Sa isang Instagram post kamakailan ay masayang ibinalita ng magsing-irog na sila ay engaged na.

Ibinahagi ng NCAA Season 93 Most Valuable Player (MVP) ang larawan nila bilang engaged couple kasama ang madamdaming mensahe.

“Entering a new chapter in our story @ernietiamzon,” madamdaming sabi ni Alvarez.

Parehong manlalaro ng Cargo Movers sina Tiamzon at Alvarez na naka-bronze medal sa 2023 PVL All Filipino Conference, habang fourth naman sila sa katatapos lamang na Invitational Tournament.

