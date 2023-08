‘Pinas gagawing digital hub ng EU

Hindi nga ba’t kabilang ang mga Pinoy sa mga nangunguna sa buong mundo na gumagamit at nakababad ng maraming oras sa internet – mapa-games, browsing, movie marathon o kahit online shopping?

Kahit nga batang hindi pa nag-aaal ay marunong nang mangalikot ng cellphone at sa paraang kabisote ay nahahanap nila ang mga cartoon movie na sinusubaybayan at pinapanood nila sa internet.

Dahil dito kung kaya naman interesado ang European Union (EU) na gawing digital hub ang Pilipinas sa rehiyong Asya.

Sinabi ito ni EU Commission President Ursula von der Leyen matapos ang bilateral meeting nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang noong Lunes ng umaga.

Ayon sa EU Commission President, malaki ang magiging papel ng global gateway sa kanilang plano sa sandaling maging digital hub ang Pilipinas sa buong Asya.

Nakahanda aniya ang mga kumpanya sa Europa na mamuhunan at magnegosyo sa Pilipinas.

“My third point is on turning the Philippines into a digital hub in the region. Global Gateway will also play a crucial role here,” ani Leyen.

Sa katunayan ani Leyen ay nakatakda nilang ilunsad sa taong ito ang digital economy package para sa Pilipinas.

Kabilang dito aniya ang mabilis at maaasahang connectivity sa pamamagitan ng submarine cables na may cybersecurity training, at deployment at development ng 5G.

Kinilala rin ng EU Commission President ang potensiyal ng Pilipinas na pagkunan ng raw materials na magagamit para sa iba’t ibang proyekto at negosyo kaya magiging bahagi ito ng kanilang partnership sa Pilipinas.

“So let us start by identifying projects that we want to develop your local mining industry, supporting your communities, and that contributes to a secure global supply of critical raw materials,” dagdag ni Leyen. (Aileen Taliping)