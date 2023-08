Pag-IBIG nagtala ng record-high sa pabahay loan

Muling nagtala ng bagong record sa housing loan sa unang anim na buwan ng 2023 ang Pag-IBIG Fund, isang linggo matapos kilalanin ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang ahensiya para sa mataas nitong pautang sa bahay noong 2022 sa ikalawa niyang State of the Nation Address (SONA).

Pumalo sa P57.07 bilyon ang inilabas ng Pag-IBIG para sa home loans mula Enero hanggang Hunyo 2023.

Tumaas ito ng 10% o P5.11 bilyon kumpara sa P51.96 bilyon na inilabas ng Pag-IBIG para sa housing loan sa kaparehong period noong nakaraang taon.

Ani Secretary Jose Rizalino Acuzar, pinuno ng Department of Human Settlements and Urban Development at 11-member Pag-IBIG Fund Board of Trustees, natutuwa sila na patuloy na lumalaki ang bilang ng mga manggagawang Pilipino na nagkakaroon ng sariling bahay sa pamamagitan ng Pag-IBIG Housing Loan programs.

Dagdag pa ni Acuzar, ang halaga ng mga pautang sa bahay na inilabas ng ahensiya sa naturang panahon ay nagbigay-daan sa 44,414 miyembro nila na magkaroon ng kanilang sariling mga tahanan.

Binanggit pa niya na sa kabuuang bilang na ito, 5,748 o 13% ay mga miyembro ng Pag-IBIG Fund na mula sa minimum-wage at low-income sectors.

“Pag-IBIG Fund’s performance in the first six months of 2023 in the home loan front now stands out as the best in our history,” lahad ni Acuzar.

“Inspired by President Marcos’s recognition of our efforts in his report to the people, we remain committed to his administration’s Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing or 4PH Program under the Bagong Pilipinas Campaign, in line with our united efforts of providing our fellow Filipinos access to decent, safe and affordable homes,” dagdag pa niya.

Samantala, iniugnay naman ni Pag-IBIG Fund Chief Executive Officer Marilene Acosta ang paglago ng mga inilabas na home loan ng ahensya dahil sa patuloy nitong pagiging abot-kaya. (Issa Santiago)